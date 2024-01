Elektriline tõukeratas täiskasvanutele – kuidas valida kõige turvalisem variant?

Elektriline tõukeratas on suurepärane liiklusvahend, millega kiirel viisil läbida lühikesi vahemaid. Just sellel põhjusel on sellest saanud üks oluline osa kogu tänasest liikluskultuurist. Kui sina oled üks neist, kes kaalub tõukeratta soetamist, siis siit artiklist leiad põhjused, miks ja kuidas valida elektriline tõukeratas täiskasvanutele, tagades seejuures ohutu kasutamise.

Foto: pexels

Kas elektriline tõukeratas täiskasvanutele on mõistlik ja ohutu valik?

Liiklusreeglid on loodud selleks, et neid järgides tagada iseenda ja kaasliiklejate ohutus, olenemata sellest, millise liiklusvahendiga liigeldakse. See tähendab seda, et need kehtivad ka siis, kui kasutusel on elektriline tõukeratas. Paljud uudised erinevatest õnnetustest, mis on tekkinud tõukerattaga liiklejatel, on põhjustatud liiklusreeglite eiramisest, hooletusest liikluses ja soovitatud ohutusvarustuse kasutamata jätmisest. Seetõttu pole õige öelda, et elektriline tõukeratas oleks ohtlik liiklusvahend.

Millistes olukordades on elektriline tõukeratas täiskasvanutele kasulik?

Elektrilisel tõukerattal on mitmeid eeliseid, kuid need kolm on peamised, miks seda liiklusvahendit eelistada autole või ühistranspordile.

Lühikeste vahemaade läbimine: tõukeratas on ideaalne vahend mõne kilomeetri pikkuse vahemaa kiireks läbimiseks. Olgu selleks siis poeskäik või tööle minek, elektriline tõukeratas on kiire viis lühikeste vahemaade läbimiseks võrreldes autoga. Otsid linnas liiklemiseks head, kiiret ja taskukohast alternatiivi autole. Tõukeratas on kiire, odav ja keskkonnasäästlik valik, mis suurendab ka sinu õues viibitavat aega.

Kuidas tagada ohutus elektrilist tõukeratast kasutades?

Liiklusohutuse tagamiseks pole vaja palju teha, piisab allolevatest nõuannetest, mille järgimist peab tõsiselt võtma.

Järgi alati liiklusreegleid. Keskendu liiklusele ja ära tegele kõrvaliste asjadega. Veendu, et sinu liiklusvahend oleks töökorras. Kasuta sõitmisel kiivrit.

Kuidas valida elektriline tõukeratas täiskasvanutele?

Arvesta järgmiste soovitustega, kui hakkad tõukeratast valima!

Alustada tuleb sellest, mille jaoks elektrilist tõukeratast soovid. Kas selleks, et läbida linnas väiksemaid vahemaid või lõbusõitudeks keerulisel maastikul? Sõltuvalt otstarbest ja sellest, kus seda enam kasutama hakkad, tuleb valida sobiv tõukeratas, mis on mõeldud just seda tüüpi maastikule. Kõige populaarsemad on need tõukerattad, mida kasutatakse linnas liiklemiseks. Juhul, kui tõukeratast on vaja vedada mitmeid korruseid üles ja alla, võiks valida toote, mille kaal on väike ja mida on mugav kanda. Arvesta aku pidavusega – mida pikemaid vahemaid kasutad, seda pikema kestvusega akut vajad. Kui sinu vahemaad on läbitavad 10-15 minutiga, saab hakkama ka väiksema aku pidavuse ajaga.

