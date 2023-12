Jaanuar

Lääne-Nigula vallavalitsus otsustas raha kokku hoida sellega, et lülitas vallas tänavavalgustuse välja.

Jaanuaris avastasid Haapsalu spordibaasid, et Paralepa suusarajal on autoga sõidetud ja rada on muutunud kasutuskõlbmatuks. Selgus, et seal oli sõitnud Connecto töömees, tuli vahetama rajaäärse lambi pirni.

