2. oktoobril oli Haapsalu Kastani tänaval seninägematu politseioperatsioon – terve tänav oli täis politseinikke, kiirreageerijaid, pommikoeri ja mitmesuguseid pommikindlaid autosid.

Samal päeval kell 11.10 sai politsei teate, et Kastani tänava korteris on agressiivne ja joobes mees, kellel on relv ja lõhkekeha. Teatajaks oli mehe abikaasa, keda mees oli korteris ähvardanud laetud tulirelvaga, lubades tulistada naist pähe, jalga ja kõhtu, kui ta end liigutab.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!