Kuidas aidata oma koeral hakkama saada aastavahetuse ilutulestikuga?

Aastavahetuse tähistamise paugud ajavad paljusid koduloomi ärevusse või lausa paanikasse. Kuigi koeri on võimalik koolitada ka ilutulestikust mitte välja tegema, siis täna on sellega ilmselgelt liiga hiljaks jäädud. Siiski on mõned soovitused, mida saab lemmiklooma paanika vähendamiseks ära teha.

Paugutamisest liigselt ärevusse sattuv koer võib lihtsalt kodust põgeneda, paanikas endale või kodusele varale kahju tekitada. „Meil on olnud küllalt juhtumeid, kus ärevuses koer on kodus näiteks mööblit ja tehnikat ümber ajanud, peidupaiga otsimiseks asju katki närinud või ära kraapinud ja mida kõike veel,“ lausus kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. „Kõige olulisem on siiski see, et lemmikloom ise kuidagi viga ei saaks ja aasta esimesed päevad ei peaks pererahval kuluma oma põgenenud pereliikme otsimise ja muretsemise peale.“

Ilutulesikule ja muude sarnaste koerale ehmatavate faktoritele mitte reageerimist saab täiesti edukalt koerale ka õpetada, kuigi olulisem siin on isegi koeraomaniku enda käitumine. Kui inimene paugutamisele reageerib, siis võtab ka koer sellest eeskuju. Mõistlik oleks muidugi sellise treeninguga tegeleda terve eelneva aasta jooksul, kuid mõned asjad saab siiski ka kiirkorras ette võtta.

Oluline on enda käitumisega lemmikloomale näidata, et ilutulestiku pauk pole midagi erilist. Ise ei tohiks pagu peale reageerida ning tuleks luua pigem positiivne seos ehk iga kord, kui on kuulda ilutulestikku ja koer jääb rahulikuks, siis pakkuge lemmikule maiust ja kiitust.

Soovitusi, et aastavahetus ka koerte jaoks turvalisemalt mööduks:

Telli koeratreeneri koolitus. Ühe trenniga veel midagi ei muuda, kuid professionaalne koolitaja oskab selgeks teha esmased nipid, kuidas edasi treenida ja ise koeraomanikuna õigesti käituda.

Harjuta koera ilutulestiku helidega ja loo positiivseid seoseid. Harjuta päris ilutulestikuga või saad koerale mängida ilutulestiku helide salvestust vaikse helitasemega. Premeeri, kui koer jääb rahulikuks ning hakka järjest helitaset valjemaks muutma, et koera nendega harjutada.

Loo lemmikule turvaline keskkond. Pane koerale valmis koht, kuhu ta saab turvaliselt peituda. Seal peaks olema talle tuttav magamisase, vesi, mänguasjad.

Väsita ja paku muud tegevust. Aastavahetuse päeval võiks koerale pakkuda piisavalt trenni ja tegevusi, et ta saaks enne õhtut liigset energiat välja ja oleks rahulikum. Aastavahetuse ajal anna talle kõrvalisi tegevusi nagu närimiskonti, mängukanni jne.

Vähenda väliseid stiimuleid. Sule kardinad ja pane valgust vähemaks, et koerani jõuaks vähem välist müra. Võib kasutada ka n-ö taustahelisid. Selleks on isegi näiteks Spotify’s olemas vastavad kanalid, kus võib leida koeri rahustavaid helipalu.