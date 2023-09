Uuest aastast tuleb bussisõidu eest maksma hakata

Uuest aastast peavad kõik peale laste, eakate ja puudega inimeste hakkama ühistranspordis sõitmise eest piletiraha maksma.

See, et tasuta ühistransport lõpeb, on kirjas koalitsioonilepingus. Regionaalminister Madis Kallase sõnul ollakse plaaniga graafikus. „Plaani järgi võiks pilet maakondlikes bussides rakenduda kõige varem 2024. aasta alguses, sest üleminek tasulisele sõidule nõuab ühistranspordi korraldajatelt tehnilisi ettevalmistusi,” ütles minister. Kõige suurem ettevõtmine on piletite eelmüügi korraldamine.

