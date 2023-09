See ligemale 22 aastat tagasi kirja pandud tõdemus võiks mõne aja pärast Eesti ühistranspordis tõepoolest tõeks saada. Unistada ju võib. Esialgu saab küll nentida, et „suure kiirusega ja hulgakaupa” on praegu veel pelgalt unelm.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!