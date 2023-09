Eile hakati Uuemõisas valama Haapsalu päästekomando uue maja vundamenti.

Augusti algul sõlmitud lepingu järgi ehitavad Haapsalu päästekomando uue maja Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) tellimusel valmis OÜ Tallinna Ehitustrust ja AS Ehitustrust.

Kopp löödi maasse kahe nädala eest ja vundament peaks olema valmis juba mõne nädala pärast.

RKAS projektijuht Jaanus Hiiemäe ütles, et tehniliselt on see tavaline uus päästekomando maja, nagu RKAS on neid tellinud juba mitu.

