Juhtkiri: reform reformi pärast?

Tundub, et Lääne-Nigula vallavalitsust on tabanud suur ühendamise tuhin: juba on ühe juhi alla viidud valla hooldekodud, sügisest on ühtse juhtimise all ka valla lasteaiad. Noarootsi ja Nõva kooli juhib juba eelmisest sügisest üks direktor, nüüd on plaan teha sama ka Risti ja Kullamaa ning Palivere ja Martna koolidega.

Siiski jääb arusaamatuks, miks seda kõike on vaja teha – kulusid ühendamisega kokku ei hoia, sest vaja on tõsta direktori palka ja tööle võtta õppejuht. Endiselt tuleb üleval pidada ka koolimaju. Pigem tuleb kulusid juurde, kasvõi ainult transpordikulu arvelt, sest koolijuhtidel on vaja koolimajade vahel liikuda, võib-olla mõnikord isegi mitu korda päevas.

