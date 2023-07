Galerii: TAFF:fest on alanud

Fotod: Heinrih Heintalu

Reedel algas Haapsalu lossiplatsil TAFF:fest, vastupidiselt eelmisele aastale pääses festivali algus vihmata.

“Soovime teile ilusat pidu! Muuseas, vaadake, pilvi praktiliselt ei olegi. Mõni üksik on ja loodame, et sealt ei tule midagi. Nad on lihtsalt ilu pärast. Aitäh teile, et tulite festivalile. Head nautlemist,” ütles festivali korraldaja Raivo Tafenau avasõnadeks.

Reedel esinesid Rebecca Kontus, Markus Eermann, Kadri Voorand ja Raivo Tafenau ning Dagö ja Brassing,

Laupäeval esinevad Maarja Aarma, Käbid ja Kännud, Rita Ray jt.