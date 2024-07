Taff:fest lõppes noortepäraselt

Viienda Taff:festi korraldaja ja kunstiline juht, saksofonist Raivo Tafenau jäi selle aasta festivaliga väga rahule. „Aga ise, korraldajana ja kahe projektiga laval, ei saa ma ikkagi niimoodi arvamust avaldada,” lisas ta.

Tafenau sõnul hakkab festival suureks saama. „Kui kunagi alustasime, teadsime juba siis, et tuleb inimestele aega anda. Esimestel aastatel ei juhtu väga midagi. Just kuuendast-seitsmendast-kaheksandast festivalist hakkavad inimesed otsima, et kunas Taff:fest jälle tuleb ja kes seekord esinema hakkab,” selgitas ta. Tafenau sõnul on väga oluline saada esinema Eesti oma väga head muusikud.