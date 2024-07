Haapsalus tuleb nädalavahetusel suur jazzipidu

Reedel algab Haapsalus juba viiendat korda jazzifestival TAFF:fest. Festival toob taas lavale hinnatud artistid ning ootamatud koosseisud.

“TAFF:fest tuleb taas suure hooga. Muljetavaldavalt head muusikud ja erilised koosseisud, mida mujal festivalidel ei näe ega kuule. Kui lisada veel lossihoovi suursugune õdusus ning intelligentne publik, siis on oodata meeliülendavat nädalavahetust,” ütles festivali kunstiline juht, saksofonist Raivo Tafenau.

Festivalil astuvad üles Mingo Rajandi oma uue ansambliga ja Eesti gypsy-jazzi lipulaev Titoks üllatuskülalistega. Estonian Voices toob festivalile oma uue albumi esitluskontserdi.

Raivo Tafenau tähistab oma 60. sünnipäeva-kavaga “Ice on Ipanema” koos laulja Susanna Aleksandraga. Eesti jazzmuusika grand old mani Tõnu Naissoo Trio toob endaga kaasa noore saksofonisti Nikita Korzouni. Rahvusvaheline Agan-Viinikainen kvartett on kutsunud koos endaga lavale Karmen Rõivassepa.

Enneolematult ägeda jazzikavaga astub üles Ewert Sundja koos Peedu Kassi ansambliga. Laulja-laulukirjutaja Liina Saar soojendab publiku südameid ning peo paneb püsti ja festivali lõpetab TAFF:festilt alguse saanud kava “Rap`n`jazz”, kus Tafenau bändiga astuvad üles räpparid villemdrillem ja reket.

Suvine Haapsalu ootab jazzisõpru nautima suurepärast muusikat, mõnusat linnamelu ning sümbioosi, mis sellest kõigest tekib.