Naiste jalgpalli maakonna meistriks tuli Läänemaa JK

Fotod: Enn Kerge

Läänemaa naiste jalgpalli meistriks tuli Läänemaa jalgpalliklubi. Teisena lõpetas turniiri Taebla ja kolmas oli Risti.

Läänemaa JK naiskonnale on see tiitel ajalooline, meistrivõistlused võideti esmakordselt. Taebla on paljukordne Läänemaa naiste jalgpalli meister, Risti viimane meistrivõistluste medalivõit jääb rohkem kui kahekümne aasta tagusesse aega.

Naiskondade koosseisud

Läänemaa JK: Epp Possul, Laura Koemets, Jaana Koplimaa, Kersti Riil, Kristiina Ivaškiva, Maili Kõrgemägi, Kätlin Luur, Kadri Kaljuvere, Elen Kuli.

Epp Possul, Laura Koemets, Jaana Koplimaa, Kersti Riil, Kristiina Ivaškiva, Maili Kõrgemägi, Kätlin Luur, Kadri Kaljuvere, Elen Kuli. Taebla: Riina Kopti, Lysa-Lota Kuusmann, Merilin Korpe, Ulrika Tülp, Kairi Korpe, Moonika Mürk, Kelly Kallaste, Lisaura Laurmann, Ruth Egipti, Helen Marii Tülp, Lenna Saarmets.

Riina Kopti, Lysa-Lota Kuusmann, Merilin Korpe, Ulrika Tülp, Kairi Korpe, Moonika Mürk, Kelly Kallaste, Lisaura Laurmann, Ruth Egipti, Helen Marii Tülp, Lenna Saarmets. Risti: Helis Valk, Nele Kalling, Emma Kadak, Tagne Kadak, Merle Reeps, Triin Koplik, Gerli Bormann, Eha Mänd, Rita Rannala, Keidy Pihelgas, Erli Soosaar, Laura-Liisa Lehto.

Meistrivõistluste suurim väravakütt oli Kristina Ivaškiva (Läänemaa JK) ja parim väravavaht Kersti Riil (Läänemaa JK).