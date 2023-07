Eesti uus viies aastaaeg – koolilõpetamine ühismeedias

caption id="attachment_396688" align="aligncenter" width="756"] Hannes Rumm. Foto: Diana Unt[/caption]

Hiljuti hoiatas USA peaarst – on sellise pentsiku nimetusega ülitähtis ametimees –, et liigne sotsiaalmeedia kasutamine mõjub halvasti ameerika laste vaimsele tervisele.

„Lapsed on kaitsetud ühismeedia ohtliku sisu ees, alates vägivallast ja seksuaalsest sisust, kuni narrimise ja ahistamiseni. Ja liiga paljude laste jaoks võtab ühismeedia ära nende uneaega või kvaliteetaega oma pere ja sõpradega,“ teatas doktor Vivek Murthy.

Eks ühismeedia laastavast mõjust on kirjutatud ja räägitud aastaid, ka kogu ühiskonna näitel. Väga hirmutavalt mõjub see, kuidas kümned miljonid ameeriklased elavad sotsiaalmeediamullides, mis on neid veennud, et Joe Biden ei võitnud viimaseid presidendivalimisi ausalt, vaid tulemusi võltsiti Donald Trumpi kahjuks.

Kuigi ühtegi tõendit võltsimise kohta ühegi valimisringkonna tasemel pole, mõjutab Ameerika päriselu see, et kümned miljonid inimesed on oma ühismeediamulli (ja meedia) poolt ära tinistatud.

Eks vähemal määral kogesime samasugust ühismeediamullide hirmutavat mõju Eestis ka pandeemia ajal.

