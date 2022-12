Lääne Elu paberleht neljapäeval, 8. detsembril

Suur lumesadu lõi teed-tänavad umbe

Teisipäeva õhtul alanud ja terve eilse päeva kestnud lumesadu tähendab lumelükkajaile, et kogu aeg tuleb rakkes olla. „Eks väikseid tagasilööke on, aga inimesed peaksid harjuma sellega, et talv tuli tänavu varem,” ütles Lääne-Nigula valla taristunõunik Olev Peetris.

Voolukatkestused tekitavad Lihula kandis pahameelt

Lihulas ja selle ümbruses Kirblast Vatla ja Metskülani on viimasel ajal olnud palju voolukatkestusi, mis on pahandanud sealse kandi rahvast. „Ära hakkab tüütama see jama,” ütles Lihula külje all Kirikukülas lihaveiseid pidav Aet Maiblum. Võrguettevõte Elering põhjendab elektrikatkestusi riketega.

