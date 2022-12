Oled tunnistanud, et sinul on probleemid alkoholiga, sa soovid muutust oma elus. Anonüümsed alkohoolikud on valmis sirutama sulle toetava käe. Kinnised AA koosolekud toimuvad reedeti kell 18 sotsiaalmajas Kastani 7.

Tel 5559 5340.