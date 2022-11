Omavalitsustel hakkab sõjapõgenike vastuvõtmise võime otsa saama

Lasteaia- ja koolikohti on põgenike lastele vähe, vabadest korteritest ei tasu rääkidagi, kirjutas Eesti Päevaleht.

Eesti linnade ja valdade liit korraldas oktoobri lõpus kohalikele omavalitsustele küsitluse, et teada saada, mis on kitsaskohad. Haapsalu linn tõi esile, et nad on näinud vaeva koolivõrgu optimeerimisega, seetõttu on vast renoveeritud koolides ruumi kokkuhoidlikult „Lasteaedades on lõimumine lihtsam, kuid meil pole piisavalt lasteaiakohti. Põhimõtteliselt ei ole meil enam piisavalt võimet sõjapõgenike lapsi olemasolevatesse haridusasutustesse mahutada,” märkis Haapsalu linn.

Sarnased mured on teistelgi omavalitsustel. Lisaks sellele on mure keelebarjääriga. Mitu omavalitsust tõi esile, et just nooremad töötajad ei valda vene keelt. Haapsalu linn on kasutanud ka tõlketeenust.