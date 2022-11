Laupäeval tulevad Haapsalu kultuurikeskuse lavale kaks vabariigi pillimeest – Juhan Uppin ja Martin Arak.

Uppin lubas, et Haapsalus on oodata 1,5tunnist kontserti, mis on jagatud kolme ossa. Eesti lõõtsa mängiv Uppin ja rahvakannelt mängiv Arak esinevad kõigepealt kumbki eraldi ja viimase kolmandiku juba koos. „Oleks ju imelik, kui koos ei mängiks,” ütles Uppin.

Enne teist maailmasõda oli Uppini sõnul kõige levinum pillimängukooslus just kannel ja lõõts. „Need sobivad hästi kokku,” ütles ta.

