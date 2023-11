Laupäeval jõuab oma ringreisiga Haapsalu pärimusmuusikaansambel Rüüt, kes sõidab mööda Eestimaad, et tutvustada oma kolmandat albumit „Kiriküüt”.

„Kiriküüt – see on ööbikulaulu motiiv rahvaluulest. Ka Rüüt on ju linnunimi, linnuteema on meid aastaid saatnud ja selgi plaadil on linnulaulumotiive,“ rääkis ansambli asutajaliige, lõõtsamängija Juhan Uppin.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!