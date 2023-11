Tiit Aedviir viib avastama vähetuntud raba

Liikumisaasta raames viib Tiit Aedviir Ridala matkaklubist huvilised pühapäeval avastama Haapsalu linnas asuvat Ruhisoo raba. „See on mitte nii tuntud koht ja Haapsalu inimesed ei teagi, et linna piirides on päris raba,” ütles Aedviir. Tema ise avastas Ruhisoo tänu vennale, kes seda paika näitas. „Nüüd olen kümmekond aastat jutti pigem sügistalvisel ajal seal käinud,” ütles Aedviir.

Aedviir lubas, et matkal näeb kaunist rabamaastikku, saab hüpata üle kraavide ja uudistada üle raba jooksvat Kiltsi lennuvälja maandumisraja sihti. Piirkond on rikas metsloomade poolest, suur võimalus on põdra või metskitsega kohtuda.

Aedviiru sõnul on pühapäevane nn metsik matk, sest Ruhisoo rappa ei vii laud- ega ka tavalist teed. „Tuleb ka võsas ragistada,” ütles Aedviir. Raskusastme poolest peaks matk tema sõnul kõigile jõukohane olema, kuid jalga soovitas ta panna veekindlad jalanõud.

Matk algab Valgevälja koerte harjutusplatsilt 5. novembril kl 11. Aedviiru sõnul oleks paras matkaseltskond kuni paarkümmend inimest. Et korraldajatel oleks aimu, kui palju matkajaid tulemas on, tuleks enne oma osalemisest teada anda: spordiliit@laanesport.ee.