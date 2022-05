Haapsalu üüriturul valitseb tühjus

Kuigi Haapsalu üüriturg on olnud aastaid kesine ja üürikorteri soovijaid rohkem kui pakkujaid, on Ukraina sõjapõgenike tõttu turg täiesti kokku kuivanud.

Haapsalu kinnisvaramaakleritel ei ole kohalikele huvilistele mitte midagi pakkuda, linnavalitsus on saanud üürileandjatega kokku viia vaid need põgenikud, kes on kindlalt öelnud, et soovivad Haapsallu jääda. Haapsalu linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti Triinu-Liis Reinesbergi sõnul on igas hotellis olnud viis sellist leibkonda, kes kindlasti soovivad Haapsallu elama jääda. „Nad ütlevad, et on siin töö leidnud ja lapsed käivad siin koolis,” ütles Reinesberg.

Neile sõjapõgenikele, kellel pole vahet, kuhu elama jääda, pole Haapsalus pakkuda ühtegi üürikorterit. „Enne kriisigi oli pakkumine üsna kesine, paremaks pole läinud, sest juurde pole midagi ehitatud,” ütles Reinesberg.

