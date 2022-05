Esimene šokolaadifestival toob kokku maiasmokad

Laupäeval Haapsalu promenaadil peetaval esimesel šokolaadifestivalil selgub parim šokolaaditort ja -komm ning toimub ka šokolaat.

Šokolaadifestivali korraldava SA Läänemaa turundusjuhi Lemmi Kannu sõnul on mõlemale konkursile registreerunud kümmekond osalejat. „Arvestades, et Haapsalu kohvikutesse tullakse lemmikkooki sööma kaugemaltki, võiks vähemalt tordimeistreid olla rohkem,” nentis Kann. Ta lootis, et vast järgmiseks aastaks saavad koogimeistrid häbelikkusest üle.

Kommikonkursiga otsitakse Läänemaale esinduskingitust – kinkekarpi käsitööšokolaadikommidega. Parima valimisel osaleb nii publik, esimesed 45, kes Läänemaa šokolaadifestivali kodulehel ankeedi jõudsid täita, kui ka ekspertidest žürii.

