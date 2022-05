Galerii: Laikmaa muuseum avas külastajatele uksed

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna pärastlõunal avati Ants Laikmaa majamuuseumis hooaeg traditsiooniliselt kunstniku sünniaastapäeval.

Selle hooaja esimese näituse avas Maria Kristiina Ulas, kes näitab muuseumi teisel korrusel näitust, mis koosneb suurendatud ja prinditud visandibloki joonistustest. Autori sõnul loovad teosed ühenduse toonaste aegade ja praeguste hetkede vahel. „Mulle tundus, et visandid sobivad ateljee korrusele, kus on ka näiteks Laikmaa töövahendite karp,” ütles Ulas.

Visandiplokil on Ulase loomingus olnud oluline roll. See on tema jaoks olnud hea kaaslane elus tähelepanekute tegemiseks. Tänu sellele on ta saanud modelli ja figuurimoonutusi jälgida.

Talve jooksul läbis ka muuseum uuenduskuuri. Laikmaa muuseumi juhi Talis Vare sõnul ei ole uuendused veel lõplikud, vaid saavad valmis järgmiste aastate jooksul. Remondivajadus oli Vare sõnul praktilised, näiteks hakkas üks ahi läbi põranda vajuma, aga ka seda, mida muuseumis näidatakse, on plaanis uuendada. „Aeg-ajalt tuleb vaadata Laikmaale erinevate nurkade alt,” ütles Vare.

Talvel uuendati ja värskendati muuseumi esimese korruse kolme ruumi. Nüüd on uue värvikuue saanud seinad, nõukogudeaegsest pruunist värvist on puhastatud põrandad, üle lakitud puitdetailid, ehitatud uusi ahje ja aknad kaetud UV-kiledega, et päike majas leiduvaid museaale ei rikuks. Uue värvilahenduse ja paigutuse on muuseumis loonud Liis Pählapuu ja Liina Siib, kes hakkavad välja töötama ka muuseumi uut püsiekspositsiooni.