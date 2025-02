Laikmaa pargis uputab

Ants Laikmaa muuseumi parki üle mitme aasta tabanud üleujutus sulgeb tee kunstniku kalmule.

„Vesi on suvemajani välja,” ütles Ants Laikmaa muuseumi teadur-kuraator Karin Mägi. Alleed on vee all ja vesi vuliseb. „Täitsa kevadine tunne on,” märkis Mägi. „Kui läheb külmale, siis on meil siin liuväljad.”

„Laikmaa hauale kuiva jalaga ei pääse teps mitte. Kummikud tuleb jalga panna,” ütles Ants Laikmaa muuseumi endine juhataja Eha Nõmm.

Üleujutust on Nõmme sõ