Ants Laikmaa muuseumis näeb Tuuli Reinsoo tekstiil-installatsiooni

Pühapäeval kl 14 avatakse Ants Laikmaa majamuuseumis tekstiilikunstnik Tuuli Reinsoo tekstiil-installatsiooni „Aino Maria tuli koju!”.

„Proovin alati oma töödes otsida sidet teatud inimeste või kogukondadega,” ütles kunstnik oma loomingu kohta ja lisas, et näiteks hiljutised tööd on pühendatud ta enda perekonnale.

Näitus „Aino Maria tuli koju!” on inspireeritud Ants Laikmaa värvikast isikust ja naistest kunstniku elus. Reinsoo kirjeldas, et tema vaimusilmas elustus Laikmaa tütre Aino Maria lugu, kes oleks võinud olla filmidiiva, kui asjad oleks läinud teisiti. Ning lugu tütre kunstnikust isast, ümbritsetuna kirevatest orhideedest ja mitmetest muusadest ning kes oli juurdunud oma tallu, kuhu tütar kunagi ei jõudnud.

Nii sündis Taebla maastikest, põlistest kindakirjadest, Ants Laikmaa joonistustest ning tema isiksuse hele-tumedatest kihtidest inspireeritud pintsak ja 1930. aastate stiilis filmidiivalik kleit, mille slepp tõmbab tuppa astudes õuest kaasa üleelusuurused orhideed.

Isa ootab oma tütart, unes kui ka ilmsi. Kas Aino Maria tuli koju? On see fantaasia või tegelikkus, mis maalib kleidisabale lilli? Ja ikka ei puutu nad kokku, ikka on aeg nende vahel…

„Meil kõigil on tähtsaid unistusi, mis ei lähe täide,” ütles Reinsoo. „Aga kunstis on kõik päriselt. Kunst saab meile unistused tagasi anda. Anda meile veel ühe võimaluse, isegi, kui kaotame aega.”

Reinsoo on viltimisega tegelenud 2004. aastast. Näitustel on ta osalenud alates 2005. Ta on Eesti tekstiilikunstnike liidu liige.

Näitus „Aino Maria tuli koju!” jääb Laikmaa muuseumis vaadata 29. septembrini.