Kuidas väikeses korteris ruumi nutikalt ära kasutada?

Väiksema korteri või elukoha puhul on nutikas ruumikasutus väga suure tähtsusega. Selleks, et kõik vajalik ära mahutada ja luua omale funktsionaalne kuid hubane ümbrus, tuleb iga ost ja paigutus läbi mõelda. Sisekujundusentusiast ja sisulooja Merlin Miido jagab nippe, kuidas oma pisikest pesa sisustada.

Kasuta maksimaalselt ruumi kõrgust

Kuigi korter võib ruutmeetrite poolest olla pisike, ei tohi ära unustada kõrgusesse ulatuvat ruumi. Selleks, et seisvat õhuruumi maksimaalselt ära kasutada, soovitab Miido ehitada nii köögi- kui ka riidekapid laeni välja. „Kõrged kapid tekitavad väiksesse korterisse rohkem hoiustamisruumi ning samuti aitab laeni viidud mööbel luua illusiooni kõrgematest lagedest.”

Laekõrgune mööbel muudab ruumi silmale avaramaks ning samasugust efekti aitavad saavutada ka vertikaalsed jooned seintel. Joonte loomiseks on erinevaid viise – seda saab teha nii värvide, tapeedi, dekoratiivsete liistude või erinevate trendikate puitpaneelidega.

Tõsta suur mööbel maast jalgadele

Jalgadel telerialused, diivanilaud või diivan muudavad väikese ruumi kergemaks ja avaramaks. Tõstetud mööbel loob kihilise ja õhulise tunde, hõlbustab koristamist ja laseb naturaalsel valgusel paremini tuba valgustada. Miido sõnul on jalgadel olev mööbel hetkel väga moes ning tekitab elamises hubase kuid kaasaaegse interjööri.

Multifunktsionaalsed seadmed

Korteris tegutsemiseks on vaja erinevaid elektroonikaseadmeid, nagu näiteks pesumasin, kuivati, pliit, teler ja palju muud. Tänapäeval on tehnika arendamisel palju mõeldud ka väiksemate eluasemete peale ning ruumi säästmiseks on võimalus soetada multifunktsionaalseid seadmeid. Näiteks on üheks heaks lahenduseks Samsung Smart Monitor, mida saab kasutada nii monitori kui ka nutitelerina. Nii hoiad kokku väärtuslikku ruumi ja saad nutiekraanil teha tööd ja nautida meelelahutust.

Kasuta suuri peegleid ja kunstiteoseid

Väikese korteri puhul on oluline mängida visuaalide ja silmapetetega. Üks näpunäide, mis muudab korteri avaramaks on suurte peeglite ja kunstiteoste kasutamine. „Selleks, et ruumi suuremaks muuta, on eriti hea nipp asetada suur peegel nii, et aknast tulev valgus peegeldub ruumi tagasi. See teeb ruumi valgemaks ning muudab ruumi koos peegeldusega avaramaks,“ sõnas Miido.

Sisekujunduse nipina toob ta välja ka suurte teoste kasutamise. Üks suur kunstiteos seinal mõjub avaramalt kui mitu väikest ning toob tuppa rohkem sügavust ja elegantsema väljanägemise.