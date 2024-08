Lääne Elu paberleht teisipäeval, 6. augustil

Fannyhofi villa omanik sai Alveri preemia kätte Augustbluusi laval

Laupäeval tuli Haapsalu lossihoovis kahe esineja vahepeal Augustbluusi lavale Haapsalu linnapea Urmas Sukles, et anda Haapsalus Posti tänaval maja renoveerinud Michael Harterile üle tänavune Hans Alveri auhind.

Festivali korraldaja teeb rikutud tänavad korda

Ameerika autode ajal Haapsalus Posti ja Jaama tänaval burn out’i ehk rehvide põletamisega rikutud asfalt tehakse festivali korraldaja kulul korda.

„Ühes kohas on sulatatud auk asfaldisse, rikutud on plastikjoontega märgistust,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. Peale selle on asfaldile rehvidest sulanud triibud.