Kullamaa põlluservas seisab Ants Laikmaa maal

Risti–Virtsu maantee ääres Kullamaal püüab möödasõitjate pilke Ants Laikmaa maastikumaal.

Tegu pole küll originaali, vaid Laikmaa „Ridala maastiku” reproga, mis seisab oma valgetel pukkjalgadel Andres Kirsipuule kuuluva põllu servas.

Üle terve Eesti leidub seitse sellist põldu, mille äärde on pandud eesti kunstnike maalid, Läänemaal on Kirsipuu põld ainuke. Kirsipuule tegi ettepaneku lasta oma põlluserva maal panna idee autor, seemnete, mullaharimise ja muu sellisega tegelev ettevõte BASF Agro Eesti. „Et põllupidamisele tähelepanu pöörata,” ütles Kirsipuu. Ettepaneku saanud, ei mõelnud Kirsipuu kaua. Asukoht oli hea, Saaremaa suvitajad voorivad mööda. „Eelmine aasta külvasin päevalillepõllu, et oleks rahvale ilus vaadata,” ütles Kirsipuu. Peale silmailu parandab päevalill vahekultuurina ka mulda.