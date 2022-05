Juhtkiri: tagasi normaalsusesse

Haapsalu suve juurde on aastaid kuulunud mitmesugused festivalid, mille avalöögiks on aprilli lõpus toimuv HÕFF, kuid mis saavad päriselt hoo sisse juuni alguses Itaalia veinipeoga. Koroonaviiruse tõttu on viimased kaks aastat olnud festivalide osas kesised. Korraldajad on küll proovinud festivale elus hoida, kuid need pole ei esinejate mahult ega ka publiku hulgalt olnud sellised, nagu nn tavalistel aastatel.

Terve hulk festivale on kahe aasta jooksul vähemalt korra ära jäänud või kui on toimunud, siis väiksemalt – kestnud lühemat aega, vähemate esinejatega ja needki on olnud vaid kodumaised või lähiriikidest. Koroonaviirus ja sellega seotud piirangute hiline kehtestamine või nende kaotamine halvas kõiki festivale.

Nädalavahetusel toimunud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali järgi saab loota, et kõik tänavused festivalid tõusevad pärast kaheaastast hingitsemist fööniksina tuhast ja saavad sisse hoopis uue hingamise. Justkui viimased kaks aastat oleksid mälust pühitud ja 2019. aastale järgneb lihtsalt 2022. aasta.

Kui veel mõned nädalad enne filmifestivali algust ei julgenud korraldaja Helmut Jänes loota, et festival toob sama palju külastajaid kui 2019. aastal, siis festivali lõpuks selgus, et püstitatud on hoopis uus publikurekord ja Haapsalu kultuurimaja 500kohaline teatrisaal oli mitmel korral rahvast täis – publikut meelitasid nii festivali avatseremoonia kui ka Eesti filmid. Ka enne festivali algust oli kogu kultuurimaja täis sigimist ja sagimist – meigilaudade juures lookles järjekord, peole saabunud koletised jäädvustasid end fotoseina juures.

Pärast kahte aastat tundub, et Haapsalu suvi saab minna justkui normaalsusesse ja tasa teha vahele jäänud kaks aastat, sest nagu esimese festivali järgi eeldada saab – publik igatseb festivale nende täies hiilguses.