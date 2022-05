HÕFFi võidufilme saab vaadata kogu Eesti

Eesotsas Mart Sanderi verivärske filmiga „Kuues saladus” toob PÖFFi veebikino koos Elisaga tänasest koju kätte äsja lõppenud Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali eriprogrammi.

Ühel süngel ööl aset leidval spiritistlikul seansil kohtuvad kaksteist näiliselt võõrast inimest, kellele hiromant lubab veel enne keskööd paljastada kolm sünget saladust. Kuid tapvate saladuste võrk osutub märksa tihedamaks, kui selles mõistatuste labürindis ekslevad tegelased võiksid arvata.

Nii algab Mart Sanderi õuduskriminull „Kuues saladus”, mis võitis äsja Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil publikuauhinna ja on 9. mai hilisõhtuni üle terve Eesti vaadatav Elisa veebiplatvormil Elisa Stage, kus PÖFFi veebikino tegutseb.

Samas saab näha ka festivali parimaid lühifilme: Euroopa lühifilmide konkursi võitnud Raoul Kirsima õudusfilmi „(Ära) vaata” ja eriauhinna pälvinud taanlase Casper Rudolf Emil Kjeldseni õudusfilmi „Maapõues”, samuti Eesti žanrifilmide konkursi võitnud Silver Õuna draamat „Talent” ja parima ulmefilmi tiitli pälvinud hispaanlase Pablo Polledri animafilmi „Sõlm”.

Kokku on PÖFFi veebikino HÕFFi eriprogrammis neli lühifilmide kogumikku, millest üks, „Piirideta õudus”, on esimest korda PÖFFi veebikino ajaloos regioonivaba ehk vaadatav üle terve maailma.

Eesti lühifilmidest jõuavad peale Raoul Kirsima „(Ära) vaata” ja Silver Õuna „Talendi” esimest korda laiema publiku ette ka Katariina Aule õudussugemetega fantaasiafilm „Vinguv jalaluu” ning Julius Kitse ja Harly Kirspuu natsizombifilm „Reich of the Reich”.

Aga näha saab ka üht eelmise aasta maailma parimat animatsiooni, Tšiili režissööri Hugo Covarrubiase šokeerivat nukufilmi „Elajas”. Pinocheti-aegses Tšiili salapolitseis ülekuulajana töötanud Íngrid Olderöcki elust inspireeritud film võitis mullu PÖFF Shortsi ja kandideeris tänavu ka Oscarile.

Rohkelt kulda ja karda on kogunud ka Casper Rudolf Emil Kjeldseni õudusfilm „Maapõues” ja Pablo Polledri düstoopiline animafilm „Sõlm”. Fantaasiafilmi „Kiviajastu” peaosas on Tómas Lemarquis, kes on laiemale publikule tuntud sellistest filmidest nagu „Nói Albínói”, „Snowpiercer”, „X-mehed: Apokalüpsis” ja „Blade Runner 2049”.

„Lühifilmide programmid kuuluvad traditsiooniliselt festivali kõige populaarsemate hulka ja peaksid oma vaheldusrikkuse ja kompaktsusega sobima ideaalselt koduseks vaatamiseks,” ütles festivali juht Helmut Jänes.

Lisaks on tänasest PÖFFi veebikino ekraanil Briti kriminaal- ja põnevusfilmide meistri Paul Andrew Williamsi nõrganärvilistele vaatajatele mittesoovitatav õuduspõnevik „Härg”.

HÕFFi eriprogrammi lühifilmide kogumikke saab vaadata kuni 8. mai ning „Kuuendat saladust” ja „Härga” kuni 9. mai hilisõhtuni igas Eestimaa nurgas, kuhu ulatub internet.

Pileti hind on 6,5 eurot, mitmekesi vaatamise pilet maksab 12 eurot.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimus 29. aprillist 1. maini Haapsalu kultuurikeskuses.