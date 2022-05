Nädal tõi Läänemaale 40 koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti 226 läänlase koroonaviiruse teste, millest 40 ehk 17,7% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti nädalaga 16 204 koroonaviiruse testi, millest 2039 osutusid positiivseteks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 474,5, mis on maakondade võrdluses kõrgeim näitaja. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 97 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 360,73. Läänemaale järgneb nakatumisnädult Võrumaa (426,4), madalaim on näit Ida-Virumaal (195,9).

Võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 26% võrra langenud. „Nakatamiskordaja R püsib 0,85 piires. Sellel nädalal võib oodata veidi alla 150 nakatunu päevas,“ selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ja lisas, et hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Sel nädalal peaks haiglaravi näitaja langema 120 patsiendini. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibis haiglaravil 156 inimest, millest 61 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase seitsme päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 6,3 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Nädala jooksul lisandus üheksa surmajuhtumit, kellest neli olid vaktsineerimata.

Nädala jooksul jooksul manustati 2123 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 362. Lisa- või tõhustusdoosi saanud 453 407 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,5%.

SARS-CoV-2 viiruse sisaldus reovees püsib endiselt valdavalt mõõdukal tasemel. Viimase kolme nädala andmete põhjal on viiruse hulk reovees olnud kasvutrendis Narvas, Ahtmes ning Tallinnas. Viimase nädala tulemuste põhjal esines suurim tõus Viljandis, Valgas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ning Keilas.