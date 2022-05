HÕFF tegi publikurekordi

Lõppenud nädalavahetusel täitsid Haapsalu kultuurikeskuse pärast kaheaastast pausi taas õudusfilmihuvilised.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juht Helmut Jänes ütles, et õigel kujul pole festivali kaks aastat toimunud – 2020. aastal toimus festival vaid veebikinos ja mullu lükati festivali algust kahel korral edasi, enne kui see lõpuks augustis toimus. Augustis toimunud festival polnud Jänese sõnul ikka päris õige, sest HÕFF on ikkagi kevadine festival.

Pärast kaheaastast pausi tõi HÕFF Haapsalu kinosaalid publikut täis ja festivali lõpus teatas Jänes, et tänavu sündis uus publikurekord.

