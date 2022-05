Kaia Kanepi kaotas Madridis ameeriklannale

Kaia Kanepi (WTA 55.) teekond Madridi WTA 1000 tenniseturniiril sai otsa teises ringis, kui ta jäi kindlalt alla USA esindajale Jessica Pegulale (WTA 14.) 3:6, 3:6.

Matši algus oli tasavägine seisuni 3:3, aga siis hakkas Kanepi eksima nii tõrje- kui ka äralöökidel. Ta kaotas viis geimi järjest, alles siis suutis teises setis seisul 0:2 oma pallingut hoida. Paraku kaotas ta seejärel veel kaks geimi ja oli näha, et ka esimene serv ei tööta. Seisul 1:4 ja 0:40 vastase pallingul sündis aga väike ime. Kanepi suutis Pegula pallingugeimi ikkagi murda ja seejärel võita ka oma pallingugeim – 3:4.

Korraks tekkinud lootus sumbus aga peagi, sest Kanepi hakkas jälle ridamisi lihtvigu tegema ja Pegula vormistas võidu pealtnäha kerge käega.

Kokkuvõttes jäi mulje, et Kanepi mängib periooditi väga võimsalt ja ladusasti, aga siis tabab teda nagu mingi hooletusepisik. Jääb mulje, et ta ei suuda pidevalt keskenduda. Ta ei ole justkui piisavalt võidunäljane, aga võib-olla ta veidi ka säästab ennast suure slämmi turniiride jaoks.

Kanepi on Madridi turniiril osalenud nüüd kaheksal korral ja ainult ühel korral, 2013. aastal on ta jõudnud teisest ringist edasi, toona veerandfinaali. Tema pühapäevane alistaja Jessica Pegula on väga huvitava taustaga. 28aastane tennisist on paljudel turniiridel kõrgele jõudnud, kuid tema kontos on üksainus WTA turniirivõit, mille ta sai 2019. aastal Washingtonis. Tuhkatriinu mainet lisab kindlasti ka tema päritolu, kuna tema isa on multimiljonär, ema aga leidlaps.

Esimeses ringis oli Kanepi vastaseks samuti väga huvitav mängija. Tennisespetsid peavad tšehhitari Linda Fruhvirtovat (WTA 205.) tulevikutäheks. Hetkel on 1. mail 17aastaseks saanud Linda maailma juuniorite edetabeli kolmas number ja kohe neljandana on selles pingereas tema noorem õde, 15aastane Brenda. Eesti tenniselegendi Toomas Leiuse sõnul võib neist õdedest lähitulevikus väga palju oodata.

Kanepi oli tulevikutähest siiski kindlalt üle 6:3, 6:4.

Kanepi alustas Madridi liivaväljakute turniiri kvalifikatsioonist, kus ta järjepanu alistas Briti tennisisti Harriet Darti (WTA 102.) 6:1, 6:1 ja itaallanna Martina Trevisani (WTA 81.) 6:2, 7:5.

Kokku viibis Kanepi nelja matši jooksul väljakul viis tundi ja kaks minutit. Koormus ei olnud üleliia suur ja tal on pidevalt kaasas ka füsioterapeut Indrek Tustit. Aasta algusest peale on Kanepi tennisealast nõu küsinud USA treenerilt Dave Marshallilt, kes ongi nüüd koos Kaiaga Euroopasse tulnud. Järgmisel nädalal toimub Rooma WTA turniir ja kuu lõpus ootab parimaid valgepallureid Pariisis algav suure slämmi turniir ehk Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused liivaväljakutel. Muide, Kaial on nüüd uus mänguriietus. Roosa kleit sobib talle ja on silmale ilus vaadata.