Läänlane Jarro Mihkelson tuli raiespordi hooaja avavõistlusel teiseks

Raiespordi hooaja esimese võistluse Kevadkarikas võitis Jukka Perämäki Soomest, kes kogus viie ala kokkuvõttes maailmaklassist punktisummaga 1680. Talle järgnesid Läänemaalt pärit Jarro Mihkelson ja vanameister Taavi Ehrpais Eestist.

Maamessi pealaval tuhandete pealtvaatajate ees toimunud raiespordi hooaja esimesel jõuproovil läks viimasele alale laasimisele esikohal vastu Perämäki, kes suutis hoida kiirust ja täpsust ning hoida samuti tippskooriga 1651 punkti lõpetanud Mihkelsoni (Timberstock OÜ/Team STIHL) selja taga. Kogenud Ehrpais (Alemaa ja Mets/H-Team) oli 1614 silmaga kolmas.

„Pealtvaatajatele oli põnevust kindlasti lõpuni, sest punktivahed polnud suured. Hindasin enne laasimist, et kui teen oma tulemuse ära, suudan esikohta hoida ja nii läkski,” ütles Perämäki.

Teiseks tulnud Mihkelson tõstis esile võistluse kõrget taset ja tihedat konkurentsi. „Perämäki tegi absoluutse tipptulemuse, kuid kui vaadata nii alade kaupa kui lõppjärjestust, oli konkurents tihe ja kõik pidid pingutama lõpuni,” märkis Mihkelson. „Eesti raiespordi tase on selgelt tõusuteel ja võimalus end võrrelda tugevate välisvõistlejatega kinnitas seda selgelt. Samuti annab see motivatsiooni edasi pingutada.”

Laupäeval oli kavas neli ala: saeketivahetus, täpsussaagimine, kombineeritud järkamine ja laasimine. Üksikalade võitjad olid vastavalt Perämäki, Ehrpais, Gediminas Stasiūnas ja Perämäki.

Kevadkarika reedese võistluspäeva parim oli Evert Laupa (Timestock OÜ) ideaalilähedase tulemusega 658 punkti. Talle järgnesid Ehrpais ja Janno Traks (Luua Metsanduskool/H-Team), kes kogusid 655 punkti.

Juunioride konkurentsis võitis Ralf Elfenbein (Pajaka Puit OÜ) 1560 punktiga. Talle järgesid 1536 silma kogunud Priit-Karmo Orupõld (Kuldkett OÜ/Team STIHL) ja Aleksander Palu (Pajaka Puit OÜ) 1474 punktiga.

Naiste konkurentsis ei olnud vastast eestlanna Karina Riivele (LignaMets/Team STIHL), kes teenis 1534 punkti ja püstitas koguni kolm Eesti rekordit. Talle järgnes Agate Spalva Lätist. Võistkonnavõistluse võitis Team Stihl koosseisus Sulev Tooming, Mihkelson, Raino Kivi ja Tiit Reitel.

Võistluse korraldaja Mart Kelgu sõnul pakkus kaheaastase koroonaviirusest tingitud pausi järel taas maamessil toimunud kevadkarikas võimsa elamuse nii osalejatele kui pealtvaatajatele. „Raiesportlase jaoks on talv pikk ja kaks aastat järjest on kevad olnud nukker, sest nii maamess kui sellega koos kevadkarikas on ära jäänud. Raiespordi kolmel võistluspäeval oli kõigi osalejate motivatsioon kõrge ja näha, et ettevalmistusega pingsalt tegeletud,” lausus Kelk.

Kevadkarikal osales 39 raiesportlast Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Mart Kelk

Eesti raiesport 2022 projektijuht