Galerii: naiskodukaitse tähistas mälestuspäeva

Pühapäeval Haapsalu toomkirikus toimunud jumalateenistusel tähistasid naiskodukaitsjad ühtlasi naiskodukaitse mälestuspäeva.

„Naiskodukaitsjad on naised, kes on pühendanud end kodumaa kaitsmisele ja nad väärivad austust,” ütles piiskop Tiit Salumäe.

Naiskodukaitsja Tiina Leesiku sõnul algatas naiskodukaitse mälestuspäeva Haapsalust pärit arst ja Haapsalu aukodanik Heino Noor, kelle 100. sünniaastapäeva pühapäeval ühtlasi tähistati. Noore ema Salme Noor oli naiskodukaitsja, kes 14. juunil 1941 arreteeriti ja 24. aprillil 1942 hukati. „Kas pole hirmus, kui ema hukatakse poja sünnipäeval,” ütles Leesik.

Leesiku sõnul tegi Heino Noor 1990. aastatel ettepaneku tähistada naiskodukaitse mälestuspäeva 24. aprillile lähimal pühapäeval. „Sel aastal langesid need päevad kokku,” lisas Leesik.

Salme Noor polnud ainus hukatud naiskodukaitsja. Sama saatus tabas ka näiteks naiskodukaitse loojaid Alice Kuperjanovit, Ebba Saralit ning mitmeid teisi. „Meie kohus on mäletada tehtud ülekohut,” ütles Leesik. Ta lisas, et praegu näeme samasugust ülekohut Ukrainas. Just Ukrainale mõeldes, ehtisid toomkiriku emaaltarile asetatud pärga Eesti lipuvärvide kõrval ka Ukraina lipuvärvid.

Leesik meenutas meie hulgast hiljuti lahkunud, kes andnud panuse naiskodukaitse arengusse. Fotograaf Arvo Tarmula mälestuseks avati toomkirikus näitus fotodest, mida Tarmula on teinud Läänemaa naiskodukaitsjatest. „Arvo Tarmula oli meie suur toetaja ja ta oli ikka meie üritustel kohal. Näitus on ajendatud tema ütlemisest, et tööd ei ole mõtet sahtlisse teha,” ütles Leesik.