Kirimäe lasketiir sai ehitusloa

Lääne-Nigula vald andis ehitusloa Kirimäe lasketiiru ehitamiseks. „See on jälle üks samm edasi,” ütles Taebla jahiseltsi esimees Jarro Mihkelson.

Taebla jahiselts hakkas lasketiiru ehitamist kavandama juba 2017. aasta detsembris. „Tõenäoliselt kevadel läheb ehitamiseks, kuigi kindlat tähtaega meil ei ole. Teeme, nagu jõuame. Ehitame nullist, täiesti uue asja,” ütles Mihkelson.

Kavas on ehitada poolkinnine lasketiir. „Koht on hea, asustust läheduses pole. Ümber on metsa- ja põllumaa,” märkis Mihkelson. Maatükk, kuhu tiir ehitatakse, kuulub jahiseltsile.

Taebla jahiseltsi nimekirjas on 35 liiget. Seni on harjutamiseks kasutatud Kose lasketiiru. Raha tiiru ehitamiseks on Mihkelsoni sõnul seltsil olemas.