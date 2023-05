Läänemaa jahindusklubi rajab suvel Kiltsi lennuväljale haavlilasketiiru, kaarraja ja kaevikraja, mida pole Läänemaal olnud kuus aastat.

Läänemaa jahindusklubi esimehe Endrik Rauni sõnul on laskeoskus jahimehe kõige tähtsam oskus. „Seda peab treenima ja harjutama, see pole selline asi, mille üks kord õpid selgeks ja on olemas,” ütles Raun.

