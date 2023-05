Malle-Liisa Raigla fotod

Kolmapäeva õhtul avati Haapsalus postkontori ja A&T elektripoe vahel toidukapp, kuhu soovijad saavad panna kodus üle jääva toidu, ning need, kellel on vaja, saavad kapist toitu võtta.

Toidukapi eesmärk on vähendada toidu raiskamist ja selle ära viskamist. „Toitu tuleb süüa, toitu ei tohi raisata,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

