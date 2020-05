Endisest kalkunifarmist sai lasketiir

Läänemaa jahindusklubi ehitas endise kalkunifarmi mahajäetud hoone Üsse külas ümber 50 meetri pikkuseks lasketiiruks.

Kaks aastat kestnud ehitus on jõudnud sinnamaani, et tiir sai aprilli lõpus kasutusloa, kuigi eesseisvaid töid, enne kui tiir päris valmis ja ka maja ümbrus korda saab, on Läänemaa jahindusklubi eestvedaja Aarne Taali sõnul veel küllaga.

Suurema osa ehitustöid on kahe aasta teinud Läänemaa jahimehed ise. „25 meest on siin töötanud rohkem kui kümme tundi, neid, kes ühe tunni on käinud, pole kirja pannudki,” rääkis Taal.

