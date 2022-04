Mati Mandel: kasulikud idioodid, värvatud ja muud

Ei ole enam mingit kahtlust, et Putini režiim on juba mitu aastakümmet tegutsenud Vene impeeriumi taastamise nimel.

Räägitud on taastamisest vähemalt endise Nõukogude Liidu suuruses. Arvata võib, et tegelikkuses on silmas peetud veelgi suuremat eesmärki – laiendada ideoloogiliselt, aga miks mitte ka reaalselt kogu russkii mir’i areaal Vladivostokist Lissabonini.

Tegelikult ei ole selles midagi uut. Jõudmine Atlandi ookeanini oli kavas juba Stalinil, kes lasi ette valmistada tohutu armee ja varustada selle suure hulga raskete tankidega, millega sai sõita vaid Lääne-Euroopa headel maanteedel. Ei maksa unustada ka seda, kuidas Euroopa loodeti allutada. Õppused oli läbi teinud miljon parašütisti, loomulikult õpetati neile ka laskmist ja muud vajalikku. Need olid siis ette nähtud olulisemate sõlmpunktide hõivamiseks.

Loomulikult oli tehtud ka muid ettevalmistusi, näiteks värvatud kohapealt ulatuslik agentuur Lääne-Euroopa riikides eksisteerinud vasakpoolse vaatega inimeste hulgast, kes vaatlesid Nõukogude Liitu läbi roosade prillide. Stalin ise andis neile tabava nimetuse „kasulikud idioodid“. Neid kasulikke idioote oli hulgaliselt kõigis riikides, sealhulgas ka sõjaeelses Eestis. Nendele toetus ka 1940. aasta juunis siin läbi viidud „rahvarevolutsioon“. Hiljem saadeti paljud neist kergeusklikest Siberi vangilaagritesse. Nii, nagu hävitas diktaator Suure Terrori aastatel 1935–36 tuhanded temaga koos oktoobripööret teinud seltsimehed bolševikud.

Stalini soov Atlandi ookeanini jõuda tookord ei täitunud, sest teine diktaator Hitler jõudis ette ja ründas esimesena. Teise maailmasõja lõpus polnud sinna jõuda aga enam võimalik, sest Inglismaa ja USA väed olid Lääne-Euroopas juba vastas.

Putin hakkas aga Stalini plaani taas ette valmistama. Selleks kõlbasid igasugused abinõud. Liitlasi värvati seekord kõigi, nii vasakpoolsete kui ka äärmusparempoolsete hulgast. Kasuks tulid igasugused seltskonnad, kes riikides millegagi rahul polnud. Päris kindlasti leidus Putini agente Prantsusmaal toimunud kollasärkide mäsudes ja isegi äsjastel vaktsiinivastaste meeleavaldustel.

Värbamistegevusega tegeles KGB aktiivselt juba nõukogude ajal. Nõukogude perioodi lõpuni värvati Eestis agentideks teadaolevalt ikka vähemalt paarsada inimest aastas. Küllap on see tendents jätkunud ka hiljem, tänapäevani välja. Osa värvatutest käis taasiseseisvumise järel kapos seda tunnistamas, kõik kindlasti mitte. Värvatutest on osa n-ö vaiksed agendid, kes aktiveeritakse kindlal momendil, osa aga sellised, kelle ülesanne on pidevalt inimestes segadust ja kahtlusi tekitada. Sellised võtavad siin-seal aeg-ajalt ka avalikult sõna.

Praegu on rahvas enamasti kõikjal jagunenud kahte leeri: need, kelle iidol on tugev ainupartei ja isikuvõim, mille tipuks nüüd Venemaal trooniv Putin, ja teised, kes eelistavad riigikorda, kus riigis on mitmed eri erakonnad ja võim vahetub. Kui võimule saab Stalini, Hitleri või Putini sugune diktaator, allutab see endale kogu meedia, täites selle endale sobiliku ajupesuga. Kes diktaatorile vastu hakkab, suletakse pikaks ajaks vanglasse või lihtsalt likvideeritakse. Erakondade paljususe puhul seda toimuda ei saa. Mõnel pool võivad erakondade liidrid küll isegi parlamendis käsipidi kokku minna, kuid vanglad ei täitu ja veri ei voola.

Tasub silmas pidada, millist võimu keegi hindab. Kõik ei ole värvatud, kõik ei ole ka kasulikud idioodid, kuid mida keegi räägib, tasub hoolega tähele panna.