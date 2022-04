Nõva kooli kohtusaaga lõppes valla võiduga

Riigikohus jättis menetlusse võtmata lapsevanemate kaebuse, kes võitlesid Nõva kooli 7.–9. klassi sulgemise vastu, vaidlustades need klassid sulgenud Lääne-Nigula vallavolikogu otsuse.

Riigikohus võtab kaebuse arutusele kahel juhul: kui esimene ja teine kohtuaste on õiguse kohaldamisel eksinud, nii et see võis kaasa tuua vale kohtulahendi, või on see vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks. „Praegusel juhul riigikohtu hinnangul kumbagi ei esinenud,” ütles riigikohtu pressiesindaja Arno Põder Lääne Elule teisipäeval.

