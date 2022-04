Läänemaale lisandus 11 koroonaviirusega nakatunut

Ööpäeva jooksul analüüsiti 41 läänlase koroonaviiruse teste, millest 16 ehk 26,8 protsenti olid positiivsed.

Üle eesti analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 2987 testitulemust, millest 629 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 47 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 42 vaktsineerimata inimest päevas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 851,1. Eestis keskmiselt on näit 765,4. Madalaim on näit Lääne-Virumaal (424,7), kõrgeim Pärnumaal (972,3).

14. aprilli hommikuse seisuga on haiglas 251 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 94 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 52 ehk 55,3% on vaktsineerimata ja 42 ehk 44,7% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 0,9 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,5 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 23 uut haigusjuhtu, millest 8 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 11,7 sümptomaatilist COVID-19 patsienti päevas. Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest 2 olid vaktsineerimata: 89-aastane naine, 78-aastane mees, 70-aastane naine ja 54-aastane naine.

Ööpäeva jooksul manustati 524 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 65. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 449 078 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,5%