Koosolekul lihviti ringristmiku eskiisprojekti

Linnamäe saab ringristmiku, kuid millal see valmis ehitatakse, pole veel teada. Eelprojekt on valmis ja seda esitleti Linnamäe arenguseltsi majas avalikult kolmapäeval.

Kohale oli tulnud üle paarikümne huvilise. „Selline suur muutus tekitab alati küsimusi ja nendele peab leidma vastused. Piirkonnas on see väga oluline objekt, puudutab igaühte. Mulle väga meeldis, et inimesi oli nii palju kohale tulnud,” ütles Oru osavallavanem Kadi Paaliste.

Kuigi enamik koosolekul osalenuid olid ringristmikuga päri ja arutelu käis peamiselt detailide üle, et kuhu voolab sademevesi ja kuidas korraldatakse parkimine, on ristmiku ümberehitamisele ka vastaseid. Näiteks jaanuaris-veebruaris sai petitsioon.ee keskkonnas toetada avaldust, milles nimemärgi atslaats@hot.ee taha peitunud petitsiooni algataja väitis: „Plaanitava ümberehitusega muudetakse ristmik ohtlikuks ja ebamugavamaks.” Kuu aja jooksul laekus sellele petitsioonile 29 toetushäält.

Kaks nädalat tagasi ütles transpordiameti Lääne üksuse ehituse projektijuht Urmas Robam Lääne Elule, et eeldatavalt ehitatakse ringristmik valmis tuleval aastal. „Ma ju ei tea, mis elu edasi teeb,” nentis ta toona. Ka kolmapäeval jättis Robam ehitusaja lahtiseks, sest Venemaa sõja tõttu Ukrainas on olulise tee-ehitusmaterjali bituumeni kättesaamine ülimalt keeruline ning ka hinnad on märgatavalt tõusnud.