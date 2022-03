Mati Mandel: olen uhke oma kaasmaalaste üle!

Eesti on taas näidanud oma parimat palet. Oleme andnud ukrainlastele agressiooni tõrjumiseks parimaid relvi, mida omame, ja meie panus Ukraina kaitsesse oli üks esimesi, kui mitte kõige esimene. Hoolimata sellest, et oleme aastaid olnud idanaabri pidevate ähvarduste tõttu ise ohu eesliinil. Meie antud relvade abil on juba muudetud vanarauaks hulk agressori soomusmasinaid ja pandud seisma pealetung linnadele, eelkõige Kiievile. Oma toetust ukrainlastele näitas ka Eesti president, kes viibis Kiievis vahetult enne agressiooni algust, näidates, et oleme ukrainlastega.

Oleme nõudmistes agressori vastu olnud eurooplaste eesliinil, tundes ära kõik Putini valed.

Rõõmustab ka meie rahva abivalmidus sõja eest põgenenud naiste, laste ja vanurite vastu. Oleme ikka selle poolt, kellele liiga tehakse. Rahakotirauad on lahti päästetud, on leitud võimalusi põgenikele tööd, arstiabi, peavarju ja riietust anda, lastele aga lastehoidu ja koolivõimalusi luua. Nii nagu leiti meie põgenikele 1944. aastal kõike seda Rootsis ja kaugemal vabas maailmas.

On uhke olla selle rahva liige!