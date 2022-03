Hirmus Antsu lugu saab suveks lavaküpseks

Aastase viivituse järel esietendub juunis Koonga vanas vallamajas lavastus end Lõuna-Läänemaa metsades varjanud legendaarsest metsavennast Hirmus Antsust.

„Me töötame sellega jah,” ütles lavastaja Raivo Trass Lääne Elule. Lavakujundus saab valmis juba aprillis, mais algavad proovid Koongas Pikavere vallamajas, kus juunis antakse kümme etendust.

Metsavennalugu „Ai, velled…” pidi esietenduma mullu suvel, kuid lükkus koroonapiirangute tõttu edasi. Tükk ise on lavastaja sõnul sellega pigem võitnud – teksti autor Urmas Lennuk on selle ümber ja ajalootäpsemaks kirjutanud, aga ootamatult on pööranud ka aeg ise. Hirmus Antsu lavastus viib vaataja ülikeerulistesse ja traagilistesse 1940.–1950. aastatesse. „Ai, velled…” on lugu inimestest, kes jäid jalgu ajale, kus nähtamatust peidusolekust sai kangelastegu. See on ka lugu valikutest – ühtaegu nende võimalikkusest ja võimatusest, kurjast ajalõksust, kus valik on tähtis, kuid pole võimalik valida.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!