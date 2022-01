Koit Uus nõuab Eesti Raudteelt valuraha

Valitsusparteide sponsor nõuab kopsakat valuraha: kõigepealt tahab ta nullimeheks saada, aga see on ligi kahe milli kaugusel, kirjutab Sulev Vedler Eesti Ekspressis. Valitsusparteide sponsor Koit Uus väidab, et Eesti Raudtee rikastus tema arvel alusetult, ja nõuab valuraha.

Koit Uus soovis ise rajada esimese jupi Riisipere ja Turba vahele. Aga majandusminister Kadri Simson andis ehitamise hoopis Eesti Raudteele. Uus üritas siis kolme miljoni euroga müüa vanast raudteest alles jäänud muldkeha. Kuid riigiraudtee direktorid ja nõukogu tõmbasid pidurikangi: ärimehel pole õigust saada sentigi, sest trassi alune maa kuulub riigile.

Uus andis asja kohtusse, soovis 1 221 000 eurot valuraha (pluss viivised). Harju maakohus mõistis mullu suvel talle 739 000 eurot. Riigiraudtee kaebas edasi, sest tema juristide arvates maksis muldkeha vaid 3700 eurot ja nüüd küsis Uus sellest lausa 330 korda rohkem! Ringkonnakohus arutab apellatsiooni veebruari alguses.

„Arvestades, et olen 17 aastaga kulutanud raudtee taastamisele ligi 1,7 miljonit eurot, pole taotletav kompensatsioon just erakordselt motiveeriv summa. See ei muuda mu majanduslikku seisu drastiliselt. Näiteks Aarne Taalile on mul raudteevarade ostu eest võlg ligi 700 000 eurot. Kõigepealt tahaksin nullimeheks saada, aga see on ligi kahe milli kaugusel.“

