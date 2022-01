Lähikontaktsete pereliikmete isolatsiooniaeg võib lüheneda nädalale

ERR-i andmetel võiks terviseameti ettepanekul koroonasse nakatunud pereliikmega kokku puutunud vaktsineerimata lähikontaktsed jääda edaspidi kümne päeva asemel seitsmeks päevaks eneseisolatsiooni. Valitsus võtab otsuse vastu neljapäeval.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et kümnepäevane eneseisolatsiooni nõue pereliikme nakatumisel pole ilmselt mõistlik. ERR-i andmetel võidakse see lühendada seitsmele päevale.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et kuna ekspertide hinnangul avalduvad omikroni sümptomid varem, siis ei peaks väga pikka isolatsiooni nõudma.

„Kui on väga palju nakatunuid, kes peavad jääma koju ja ei saa tööle minna, lisaks lähikontaktsed, kes peavad jääma isolatsiooni – kui see juhtub pikaks ajaks, siis võib tekkida teatud sektorites, ettevõtetes, hoolekandes või ka tervishoius probleem, et ei ole lihtsalt töötajaid tööl. Ja see on tõsine mure,” lausus Aab.