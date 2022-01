Parima sportlase rahvahääletus on alanud

Ligi 40 sportlast ja kolm võistkonda kandideerivad lõppenud aasta Läänemaa parima sportlase tiitlile.

Aasta parimate sportlaste hulgas on 15 ala harrastajad, kuid enam kui veerand kandidaatidest on vehklejad. Kandidaatide nimekiri näitab, et noortesport on Läänemaal tugevamal järjel kui täiskasvanute oma – kõige rohkem kandidaate on just noormeeste ja neidude kategoorias, vastavalt kümme ja 12.

„Minule paistab pilt väga ilus,” ütles lõppenud Läänemaa spordiaastale tagasi vaadates spordiseltsi Läänela tegevjuht Ülle Lass. Ta lisas, et näiteks 2020. aastal nappis rahvusvahelisi võistlusi, mistõttu maakonna parimate hulka pääsemisel piisas Eesti meistritiitlist. Sel aastal on aga kandidaatide hulgas nii olümpiamedalist kui ka maailmameister.

„Meile on kandidaatidena esitatud hästi vahvaid tegijaid, mida varem pole olnud. Näiteks rannajalgpallurid,” ütles Lass. Tema hinnangul on tore, et kandidaatide hulgas on ka kardisõitja ja automudelismiga tegeleja. „Ainult võistkondi on vähe,” lisas Lass. Võistkondade vähesus on Lassi sõnul tingitud reglemendist – parimate hulka pääsemisel olema ette näidata vähemalt medal Eesti meistrivõistlustel või samaväärne tulemus. „Jalgpallis, korvpallis ja võrkpallis on väga keeruline Eesti meistrivõistluste tasemel pjedestaalile jõuda,” ütles ta.

1. jaanuaril alanud ja 9. jaanuarini Läänela kodulehel laanesport.ee kestev hääletus selgitab välja Läänemaa rahvalemmikud. Aasta parim sportlane selgub aga spordiklubide, Läänela juhatuse liikmete ja Läänemaa kehalise kasvatuse õpetajate antud punktide liitmisel. Lassi sõnul avalikustatakse parimad jaanuari lõpus. „Sel aastal tahaks parimatele ikka reaalse vastuvõtu korraldada, aga praegu pole veel selge, millal ja mis vormis see toimuma saab,” ütles Lass.

Läänela kodulehel on käimas veel kaks hääletust: kõik saavad esitada Läänemaa sportliku perekonna ja aasta teo kandidaate. Lass ütles, et aasta tegu ei pea olema mõni sündmus, vaid see võib olla ka sponsor, vabatahtlik, harrastussportlane vms. „Sinna alla võib esitada kõike, mida muud välja kuulutatud kategooriad ei kata,” ütles Lass.

Läänemaa parima sportlase kandidaadid

Mehed

Sten Priinits (vehklemine): Tokyo olümpiamängude tsooniturniiri 3. koht, Eesti meister, Valge Daami turniir 1. koht.

Robin Uspenski (maadlus, sumo): Eesti täiskasvanute MV Kreeka-Rooma maadluses –87 kg 2. koht, Eesti täiskasvanute MV sumos –92 kg 2. koht.

Keiro Raudkats (sumo): Eesti täiskasvanute meister sumos +115 kg, Eesti täiskasvanute meister sumos absoluutkategoorias.

Talis Tamm (jalgpall): Eesti meister rannajalgpallis 2021, Coolbet rannaliiga üldvõitja 2021 rannajalgpallis (SK Augur Enemat).

Siim Peetris (süstaslaalom): Eesti MV meeste süstaklassis 2. koht, Eesti MV meeste kanuuklassis 2. koht.

Erki Teras (purjetamine): Eesti avamerepurjetamise karikasarja 2. koht, Kalevi jahtklubi avamerepurjetamise karikasarja 3. koht, Muhu Väina regati ORC I grupi 2. koht, ORC avamerepurjetamise MMil 4 koht.

Naised

Kristina Kuusk (vehklemine): Eesti meister, Turu satelliitturniiri 3. koht.

Nelli Differt (vehklemine): Eesti MV 2. koht, Valge Daami turniiri 1. koht.

Ulrika Tülp (jalgpall): Eesti MV hõbe Saku Sportingu koosseisus.

Kaia Kanepi (tennis): WTA 73, 20. ITF turniirivõit.

Katrina Lehis (vehklemine): Tokyo olümpiamängude võistkondlik kuld, individuaalne pronks.

Neiud

Madli Palk (vehklemine). U20 Eesti meister (naiskonnaga 2. koht), Põhjamaade MV 2. koht, U20 Eesti karikavõistlused 2. koht, U20 maailmakarika etapil jõudis 64 hulka. Eesti täiskasvanute meister võistkondlikus arvestuses, täiskasvanute satelliitturniir 9. koht, täiskasvanute Tallinna MV 5. koht, Läänemaa täiskasvanute MV 6. koht.

Julia Trynova (vehklemine): U 20 Eesti MV individuaalarvestuses 2. koht , naiskonna koosseisus 2. koht, U17 Eesti meister, U20 Eesti KV 7. koht, U20 Põhjamaade MV 3. koht, Euroopa KV etapp Budapestis 6. koht (162 osavõtjat), Euroopa KV etapp Kopenhaagenis Eesti naiskonnaga 1. koht, Eesti täiskasvanute KV 14. koht.

Sveta Trynova (vehklemine): U20 Eesti MV 3. koht, U20 Põhjamaade MV 8. koht, U20 Eesti KV 3. koht, Euroopa KV Grenoble’is 16 hulgas, sh Eesti koondisega 1. koht.

Anneli Proosväli (vehklemine): U 17 Eesti karikavõitja, U17 Euroopa KV etapil Kopenhaagenis 10. koht.

Simona Ladva (tennis, kergejõustik) Eesti noorte KV T14 3. koht tennises (paarismäng), Eesti MV U14 teivashüppes 3. koht, Eesti TV 10 olümpiastardi kuulitõukes 3. koht.

Emma Kathrina Hein (kergejõustik): U18 Eesti MV odaviskes 2. koht, 7võistluses 4. koht .

Sandra Prikk, Kairit Talving (lauatennis): Eesti kadettide MV 3. koht naispaarismängus.

Marta Sool (lauatennis): Eesti lauatenniseliidu laste karikasarja 1. koht, kokkuvõttes 9. koht.

Maily Märss (tennis): Eesti noorte GP T16/18 1. koht.

Birgitta Vare (laskmine): Eesti noortemeister (õhupüstol), Eesti noorte MV 3. koht Haapsalu võistkonnas 30+30 spordipüstol, 3. koht Haapsalu võistkonnas õhupüstolis, täiskasvanute Eesti MV 4. koht Haapsalu võistkonnas õhupüstolis.

Noormehed

Oliver Laasik (vehklemine): U17 Põhjamaade meister, U20 Eesti MV 3. koht, U17 Eesti MV 3. koht, U20 Eesti KV 2. koht, U17 Eesti KV 3. koht, U17 Euroopa KV etapil Budapestis 3. koht, Eesti võistkonna koosseisus 4. koht, U17 Euroopa KV etapp Grenoble’is 7. koht, Eesti täiskasvanute MV meeskondlik 2. koht, individuaalne 9. koht, täiskasvanute Tallinna MV 3. koht, Eesti täiskasvanute KV 9. koht.

Ingemar Germ (vehklemine): U17 Põhjamaade MV 2. koht, U17 Eesti KV 3. koht.

Kevin Uspenski (maadlus): U20 Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus –97 kg, rahvusvahelise alaliidu UWW kalendrisse kuuluval U20 turniiril Leedus, Šiauliais 2. koht –97 kg, rahvusvahelisel turniiril Ukrainas, Kiievis 2. koht –97 kg.

Robin Uspenski (maadlus, sumo): U20 Eesti meister Kreeka-Rooma maadluses kehakaalus –87 kg, rahvusvahelise alaliidu UWW kalendrisse kuuluval U20 turniir Leedus, Šiauliais 2. koht –87 kg, U20 juuniorde EM 15. koht Kreeka-Rooma maadluses –82 kg, U20 MM Kreeka-Rooma maadluses 19. koht –82 kg, Eesti MV täiskasvanutele Kreeka-Rooma maadluses –87 kg 2. koht, Eesti täiskasvanute MV sumos –92 kg 2. koht.

Benno Bert Põldäär (automudelism): Eesti MV, kus osales kuues masinaklassis: neljas masinaklassis 1. koht ehk 4 karikat, ühes masinaklassis 2. koht, ühes masinaklassis 3. koht. Eesti parim noorsportlane (kuni 14 aastat), Eesti parim juuniorsportlane (kuni 18 a).

Kevin Matteus (kergejõustik): U14 Eesti MV kuulitõukes 1. koht, kettaheites 2. koht.

Robin Särg (kardisport): Eesti MV üldarvestuse 3. koht võistlusklassis OK, Soome MV parim eestlane võistlusklassis OK, Soome meistrivõistluste viimase etapi poodiumikoht. Kardispordi MMil Hispaanias (Campillos) klassis OK üldarvestuse 56. koht.

Ken Keiro Silde (vehklemine): U14 Eesti MV epeevehklemises 2. koht.

Patrik Rainer Kaljula (tennis): Tennis Europe Pajulahti Cup U14 3. koht, Eesti noorte KV P14 3. koht, Eesti noorte GP P14 2. koht.

Egert Trave (tennis): P12 Eesti noorte MV 3. koht, P12 Eesti noorte Masters poolfinaal.

Karl Robert Masing (laskmine): kuni 16aastaste Eesti meister.

Elari Tahvinov (laskmine): Eesti juunioride meister (õhupüstol), Eesti juunioride meister olümpia kiirlaskmises, vabapüstoli laskmises ja harjutuses kiirlaskmine ringmärki, Eesti juunioride MV 3. koht spordipüstolis 30+30 lasku. Täiskasvanute Euroopa karikaetapi 22. koht täiskaliibrilise püstoli harjutuses, 22. koht kiirlaskmises ringmärki, Eesti täiskasvanute MV Haapsalu võistkonnas 4. koht õhupüstol, 4. koht olümpia kiirlaskmises, 4. koht täiskaliibriline püstol.

Seeniorid

Marko Ulla (kergejõustik): Eesti MV U55 1. koht kõrgushüppes, teivashüppes ja 100 m tõkkejooksus.

Heikki Sool (lauatennis): Eesti MV 1. koht meespaarismängus 70+, Eesti KV 1. koht üksikmängu kokkuvõttes (võitis kõik 3 etappi).

Arne Veske (purjetamine): ORC avamerepurjetamise MM kuldmedal (Matilda 4 koosseisus), Muhu Väina regatil ORC I grupis 1 koht.

Kalju Aigro (tennis): Eesti MV seeniorid 75+ 1. koht.

Juhan Lukk (triatlon): seenior 70+, 1. koht Eesti MV triatlonis standard 1.5/40/10 distantsil, 1. koht Eesti MV talitriatlonis jooks/ratas/suusk.

Kalev Teder (jõutõstmine): Eesti MV jõutõstmises varustusega surumises 70+ –83 kg kaaluklass 2. koht.

Meeskonnad