Kõhuhädasid võivad tingida nii vale toiduvalik kui ka terviseprobleem 

Seedehäired tekitavad palju ebamugavust ja alandavad elukvaliteeti. Raskematel juhtudel võivad need viia isegi töövõimetuseni. Kuidas teada, kas kõhuvalu või -puhitus on tingitud elustiilist ja toiduvalikutest või on tegu millegi tõsisemaga? Nõu annab Südameapteegi proviisor Ave Niidu.

Soole ärritussündroom on väga levinud probleem. Selle all kannatab umbes 20% rahvastikust ja naisi tabab see kaks korda sagedamini kui mehi. Kõige sagedami tekib haigus 20–30. eluaasta vanuses.

Soole ärritussündroomi sagedasemad tundemärgid on kõhupuhitus ja -valu, mis on eriti tugev allpool naba. Samuti koolikud, mis leevenevad roojamisel, kõhukinnisus niitja või kuulikesetaolise roojaga või hoopis kõhulahtisus. Kaasuda võivad ka teised seedekulglaga seotud sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, kõrvetised ja neelamistakistus. Soole ärritussündroomi sümptomitel on kalduvus ilmuda ja kaduda ning enamasti kestab selline vaheldumine aastaid.

Sarnaseid lühiajalisi sümptomeid võib esineda ka kiire ja stressirohke elustiili ning valede toiduvalikute puhul. Kõige parem on selliseid probleeme ennetada ja tervislikult toituda. Jälgima peaks, et menüü sisaldaks piisavalt rohelist salatit ja köögivilju. Oluline on tarbida puhast vett ja süüa korraga vähem, kuid tihedamini.

Soole ärritussündroomi põhjus pole teada, kuid seda on võimalik leevendada

Soole ärritussündroomi diagnoosimisel tuleb välistada kõik teised võimalikud haigused. Ärritussündroomi diagnoosimiseks pole üht kindlat viisi – uuringud on pigem suunatud teiste samasuguste sümptomitega tõsiste haiguste välistamisele.

Kuigi sündroomi põhjuseid ei teata, on sümptomite leevendamisel abi elustiilimuutustest ja erinevatest preparaatidest. Kergemate seedevaevuste korral saab abi taimeteest. Seedimist soodustavad piparmünt, kummel, saialill, apteegitill ja köömned. Eelnimetatud taimi võib tarbida eraldi või valmistada taimede segu. Kes ise suur taimetark ei ole, siis apteegis leidub mitmesuguseid valmis teesegusid, näiteks maotee või seedimistee.

Lisaks raviteele on seedevaevuste leevendamiseks saadaval erinevaid taimseid tilku ja tablette. Mõru ibeerise, kikkaputke ja kummeli baasil tilgad aitavad hästi funktsionaalsete seedehäirete puhul nagu täiskõhutunne, kõhupuhitus, kõhuvalu ja iiveldus. Artišokk ja võilill aitavad toetada seedemahlade eritust, säilitada normaalset maksafunktsiooni ning vähendada kõhugaaside teket. Artišokk aitab toime tulla rasvarikka toidu seedimisega ja sobib hästi inimestele, kes kipuvad toidukogustega liialdama.

Paljusid patsiente aitab suure kiudainesisaldusega dieet, milles on rohkelt täisteratooteid, teraviljahelbeid ja juurvilju. Soolespasme vähendavad lõõgastid ning abi on ka probiootikumidest ja erinevatest kiudainete preparaatidest. Kõige rasketel juhtudel võivad sümptomid tekitada depressiooni ning sel juhul saab abi psühholoogilt või tuleb seda ravida antidepressantidega.

Lõpetuseks tasub meeles pidada, et toidu ja joogiga tuleb piiri pidada. Süüa tasub toitu õiges järjekorras – kergemini seeditavad toidud nagu köögi- ja puuviljad enne ning raskemini seeditavad toidud nagu liha ja kala hiljem. Kui seedemured siiski tekivad ning tavapärastest käsimüügiravimitest ei ole abi, tuleb minna arsti juurde.