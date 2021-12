LOETUIMAD LOOD 2021: sookurge pildistama läinud loodusfotograaf sai kaadrisse karu

Lääne Elu avaldab uuesti 2021. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 10. aprillil ilmunud lugu „Sookurge pildistama läinud loodusfotograaf sai kaadrisse karu”.

Haapsalu koolipoiss jäädvustas oma kodu lähistel Uneste külas ägedad kaadrid metsa all luusivast karust.

Haapsalu põhikooli seitsmenda klassi õpilane Kaarel Tammann läks laupäeva õhtul kodu lähedale metsa loomade söögiplatsile, et seal seisva buldooseri kabiinist sookurgi pildistada. „Need linnud on väga pelglikud ja ma tean, et üks paar on meil sealkandis pesitsemas,” rääkis noor loodusfotograaf.

Noormees pesi traktori aknad hästi puhtaks ja jäi ootele. „Fotojahi saak oli oodatust märksa suurem. Traktorile lähenes karu!” rääkis poiss. „Jõudsin pisut klõpsida, enne kui karu muutus äkki kahtlustavaks ja ära jooksis. See pilt ongi sellest kahtluse tekkimise hetkest,” kirjeldas Kaarel karupildi saamise lugu.

Pildile jäänud karu on paras mürakas. „Tegelikult teeb pilt ta ilusamaks ja suuremaks,” lisas pildistaja isa, Võõriku talu peremees Ülo Tammann Lääne Elule kolmapäeval. „Turjakõrgus on tal 90 sentimeetrit,” lisas poeg Kaarel rajakaamera pildile jäädvustatud info põhjal.

Ülo Tammanni sõnul oli ööl vastu kolmapäeva rajakaameras taas karu näha, aga see ei pruukinud olla sama karu, kelle Kaarel pildile sai. Loomade liikumist saab Tammann jälgida kahes eri paigas üles pandud rajakaamera kaudu. „Täna oli karu söögiplatsil söömas, kell kümme õhtul oli pildil ja kell kuus oli viimane pilt,” rääkis Ülo Tammann.

Unestes on Tammanni sõnul ringi liikumas ilmselt mitu karu. „Sügisel oli neid minu arusaamist järgi neli,” ütles Ülo Tammann. Ta lisas, et nädalapäevad tagasi ilmusid karud jälle välja – üks näitas end öösel mõlemas kaameras. Rajakaamerasse jäi ka see karu, kelle poeg Kaarel pildile sai. „Kell seitse õhtul viisime söögi, kell kaheksa tegi poiss juba pilti. Söögini karu siiski ei jõudnud, võttis lõhna üles ja läks minema,” rääkis Ülo Tammann.

Mitu karu oli Unestes ringi liikumas ka eelmisel aastal, Ülo Tammanni sõnul suur mamma ja väike põnn, lisaks kaks ühesuurust, paariaastast põnni. Ühte kaadrisse neli karu korraga ei sattunud, mistõttu polegi päris selge, mitu metsaotti seal kandis elab. „Korraga oleme näinud kahte,” ütles poeg Kaarel.

Nii isa kui ka poeg kinnitasid, et karud neis kõhedust ei tekita. „Ega ta inimesele külge tule, laseb jalga, kui lõhna üles võtab,” ütles Ülo Tammann.

Isa Ülo fotograafiaga ei tegele, tema on jahimees. Poeg Kaarlile ostis ta aga poolteist aastat tagasi korraliku fotoaparaadi – Canon EOS RP ja Sigma 150–600 mm objektiivi.

Kaarel on oma Instagrami kontole üles sättinud kodukohas ja Haapsalu lähistel tabatud loomi-linde. „Siin meie kandis on peamiselt põdrad ja üks siga, rohkem loomi eriti pole,” loetles loodusfotograaf. „Mulle endale meeldivad jänesed. Praegu on neil pulmapeod ja neid ikka liigub.” Ja kurgi tahab noormees ka pildile saada – neid ta ju toona jahtima läks, kui tabas hoopis karu.

Kaarel sai karust mitu head kaadrit ning ühega neist kavatseb ta osaleda fotokonkursil. „Üks pilt on tal eriti hea. See, kus karu hambaid näitab – kõik hambad võib suus üles lugeda,” kiitis isa Ülo.

Loodusfotograaf Kaarel on praegu koduõppel nagu kõik teisedki õpilased. Kodus õppimise vastu pole tal eriti midagi. „Koolis on sõbrad, aga kodus on isegi lihtsam õppida. Vähem ringisõitmist,” ütles noormees. Koolis läheb tal enda sõnul väga hästi – lemmikaine on puutöö, koolipingiainetest meeldib aga enim bioloogia.

Millist eriala noormees tulevikus õppida tahab, pole ta veel otsustanud. „Nii palju erinevaid mõtteid on, et ei tea veel,” ütles Kaarel. Pildistamisega saab ta aga mistahes ametit pidades jätkata. „Mu vanem, kümnendas klassis õppiv vend tegeleb filmikaametatega, teda huvitab see,” ütles ta. Kaarel lubab loodusfotograafiale truuks jääda.