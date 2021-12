Lääne malevlane: Lääne maleva noorkotkaste ja kodutütarde aasta tegijad

Lääne maleva noorkotkaste aasta noortejuht Taavi Meister

Aktiivse tegutsejana meeldib talle noortega just metsa ja laagrisse minna, midagi praktiliselt valmistada ja reaalselt kogeda. Oskus olla ühtlasi nii hooliv eeskuju kui ka vahva kaaslane teevad temast ka laste silmis väärt noortejuhi. Meeskonnamängijana on ta alati olemas, kui keegi vajab abi või kui on midagi suurt korraldamisel. Aga ka väiksemas ringis – oma poistega tegutsedes – kaasab ta sama piirkonna kodutütreid ja miks mitte noori kaugemaltki.

Lääne ringkonna kodutütarde aasta noortejuht Maris Esko

Maris on väga südamlik ja tore. Oma tegemistes on ta täpne, järjekindel ja kohusetundlik. Noortega töötades leiab ühise keele väikeste ja suurtega, sest on ise olnud väga tubli kodutütar.

Maris on väga hea meeskonatöö korraldaja ja selles osaleja. Ta suudab jälgida, tähele panna ja korraldada nii, et kõik osalejad tunneksid end turvaliselt ja mõnusalt.

Lääne maleva aasta noorkotkas Märt Õiglas

Märt on väga tubli ja kohusetundlik noorkotkas. Kui kusagil midagi toimub, on ta võimalusel alati kohal, olgu see oma rühma või maakondlik üritus, noorematele ürituste tegemine. Sel aastal korraldas ta nooremate matkamängu Mägramatk 2021 ja oli selle ürituse üks peakorraldaja. Samuti on olnud ta nooremate matkamängul punkti läbiviija, vajadusel neid õpetanud ja lohutanud.

Mitmel korral on ta rühmale Kiired ja Lahedad olnud abiks mitmesuguste laagrite ja ürituste korraldamisel, nende väljasõitude turvamisel. Eri olukordades on vaja kõiki oskusi, Märt saab alati hakkama. Ta on väga tolerantne ja avatud.

Lääne ringkonna aasta kodutütar Henrieth Kampmann

Henrieth on tüdruk, kes elab põhimõtte järgi „võtame viimasest aastast viimast”, sest järgmine aasta on talle kodutütrena viimane. Ta on üks kõige hoolivamaid ja heatahtlikumaid inimesi keda tean. Ka kõige pingelisemates olukordades matkadel jääb ta alati rahulikuks. Tema tarkused esmaabi valdkonnas on imestamapanevad. Henriethi südames kuulub suur koht kodutütardele ning kaitseliidule. Ta räägib uhkusega ka oma sõpradele kodutütreks olemisest ning kaitseliidu üritustel kogetust. Palju, palju õnne, Henrieth, aitäh, et oled meie jaoks olemas.

Eda Loik

Lääne maleva noorteinstruktor